Молодёжный образовательный форум пройдет в Корсакове
Молодёжный образовательный форум «КорсакоV» пройдет на Сахалине. Он соберет более 50 участников, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального агентства по делам молодежи.
Форумчан ждет почти 20 часов активной работы. Образовательная программа включает лекции и тренинги, которые поведут федеральные тренеры. На Сахалин прибудут эксперты из Самары и Казани.
Руслан Хоменко - профессиональный сертифицированный тренер, педагог, медиатор, руководитель сети Школ Ораторского Мастерства на территории России.
Гульфия Мутугуллина - советник председателя Молодёжного правительства Республики Татарстан по вопросам культуры, лучший волонтёр России в сфере культуры, руководитель Автономной некоммерческой организации "Я - ДоброТворец", посол добровольцев в сфере культуры Российской Федерации.
- Участники форума актуализируют свои знания о добровольчестве, узнают новые тренды и сделают предварительный выбор, по какому направлению они готовы в дальнейшем работать, - отмечает руководитель региональной форумной кампании «Остроvа» Алексей Ченских. – Мы всегда стремимся наладить работу внутри муниципалитета, поэтому ребята также узнают про правила и порядки взаимодействия с администрациями районов области, изучат плотнее тему Волонтёров Победы и планы на год 75-ой годовщины Великой Победы.
По итогам года участники форума сделают дорожную карту по развитию добровольческого (волонтёрского) движения в Корсаковском районе.
Молодежные образовательные форумы проходят на Сахалине ежегодно в рамках региональной форумной кампании «Остроvа». В этом году образовательные площадки уже состоялись в Курильске, Охе, Углегорске, Южно-Сахалинске, Поронайске. Они охватили более 700 человек.
Отметим, в этом году на Сахалине состоится еще несколько форумов. В плане организаторов посетить Макаров, Смирных, а также еще один визит в областной центр. Кроме этого, состоится региональный форум «Остроvа», который соберет представителей всех районов области.
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