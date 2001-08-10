Молодёжный образовательный форум пройдет в Корсакове

Молодёжный образовательный форум «КорсакоV» пройдет на Сахалине. Он соберет более 50 участников, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального агентства по делам молодежи.

Форумчан ждет почти 20 часов активной работы. Образовательная программа включает лекции и тренинги, которые поведут федеральные тренеры. На Сахалин прибудут эксперты из Самары и Казани.

Руслан Хоменко - профессиональный сертифицированный тренер, педагог, медиатор, руководитель сети Школ Ораторского Мастерства на территории России.

Гульфия Мутугуллина - советник председателя Молодёжного правительства Республики Татарстан по вопросам культуры, лучший волонтёр России в сфере культуры, руководитель Автономной некоммерческой организации "Я - ДоброТворец", посол добровольцев в сфере культуры Российской Федерации.

- Участники форума актуализируют свои знания о добровольчестве, узнают новые тренды и сделают предварительный выбор, по какому направлению они готовы в дальнейшем работать, - отмечает руководитель региональной форумной кампании «Остроvа» Алексей Ченских. – Мы всегда стремимся наладить работу внутри муниципалитета, поэтому ребята также узнают про правила и порядки взаимодействия с администрациями районов области, изучат плотнее тему Волонтёров Победы и планы на год 75-ой годовщины Великой Победы.

По итогам года участники форума сделают дорожную карту по развитию добровольческого (волонтёрского) движения в Корсаковском районе.

Молодежные образовательные форумы проходят на Сахалине ежегодно в рамках региональной форумной кампании «Остроvа». В этом году образовательные площадки уже состоялись в Курильске, Охе, Углегорске, Южно-Сахалинске, Поронайске. Они охватили более 700 человек.

Отметим, в этом году на Сахалине состоится еще несколько форумов. В плане организаторов посетить Макаров, Смирных, а также еще один визит в областной центр. Кроме этого, состоится региональный форум «Остроvа», который соберет представителей всех районов области.