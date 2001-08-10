Южносахалинец выиграл в лотерею более 5 млн рублей

Житель Южно-Сахалинска стал победителем государственной лотереи «12/24». В 125 610-м тираже он выиграл суперприз в размере 5 027 910 рублей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на "Столото".

Мужчина начал участвовать в лотереях год назад. Предпочитает покупать билеты на сайте «Столото».

— Мне нравится, что есть возможность автоматического выбора чисел. Не нужно ломать голову и придумывать комбинацию самостоятельно. Воспользовавшись этим методом, я купил счастливый билет, — делится счастливчик.

Алексей любит баловать подарками супругу и ребёнка. Поэтому часть выигранных средств потратит на исполнение их желаний, и вместе они отправятся на отдых заграницу. Счастливчик также планирует купить новый автомобиль.