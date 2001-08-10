Число сахалинцев, желающих работать в госорганах, сократилось в два раза

Служба исследований компании HeadHunter провела опрос молодых сахалинских соискателей с целью выяснить их отношение к работе в государственных органах. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу HH.

За последние три года доля молодых соискателей, работающих или желающих работать в государственных органах, сократилась в 2 раза: с 40% в 2016 году до 18% в 2019 году. Произошло это в основном за счет увеличения доли работающих или желающих работать на фрилансе (с 7% до 17%), а также по найму в коммерческой компании (с 35% до 38%) и в качестве предпринимателя (с 12% до 18%).

41% тех, кто предпочитает работать по найму в коммерческой компании, хотели бы работать в российском подразделении международной компании; и из этих соискателей 88% при предложении перевестись в зарубежный офис этой компании приняли бы его. Лишь 15% предпочли бы российскую компанию, ещё 35% заявили, что для них регион компании не имеет значения.

Если говорить о тех молодых соискателях, что предпочитают ведение бизнеса работе по найму, то 39% из них предпочли бы открыть своё дело в России. 25% заявили, что хотели бы вести бизнес в другой стране, 28% — что им всё равно.

Молодые соискатели гораздо реже отмечали стабильность и постоянство (54%), возможность карьерного роста (36%), высокий статус и престиж работы (30%) и возможность работать на благо общества (30%) в качестве преимуществ работы в государственных органах, чем три года назад (71%, 54%, 46% и 48% соответственно).

Стабильность и постоянство в 2016 году было на 1 месте среди положительных сторон, в этом же году его сменил пункт, связанный с наличием на государственной службе премий, различных льгот и социального пакета (57%, в 2016 г. — 63%). Среди недостатков соискателями отмечается сложность трудоустройства на государственную службу (59%, в 2016 г. — 65%), коррупция (56%, в 2016 г. — 47%), необходимость иметь связи, чтоб добиться карьерного роста (56%, в 2016 г. — 45%).

Для молодых соискателей, предпочитающих государственную службу, из действующих федеральных министров наибольшим образцом остаётся министр обороны Сергей Шойгу (33%). На втором месте оказался министр иностранных дел Сергей Лавров (25%). 24% отметили, что для них среди действующих министров образцов нет.