Больше семи тысяч человек покинули Сахалинскую область навсегда
За первое полугодие 2019 года в Сахалинской области наблюдалась естественная убыль населения, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинстата. В органах ЗАГС зарегистрирован 2681 родившийся, в том числе - 43 двойни, и 3079 умерших. Естественная убыль составила 398 человек (за аналогичный период 2018 года убыль составляла 204 человека). Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в Южно-Сахалинске, Северо-Курильске, Курильске и Южно-Курильске.
За этот же период времени в области зарегистрировано 1308 браков и 1214 разводов против 1491 брака и 1338 разводов в 2018 году.
По данным регионального управления по вопросам миграции, за январь - июнь 2019 года на Сахалин и Курилы прибыло 9579 человек, из которых 52,2% – на постоянное место жительства. Выбыло 9188 человек, 78,2% из них снято с регистрационного учета. В пределах Сахалинской области поменял место жительства 3431 человек. Миграционный прирост составил 391 человек.
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