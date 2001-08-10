ПСО: в Сахалинской области снижается уровень бедности
Сахалинская область вошла в число регионов страны, где снижается уровень бедности. За полгода этот показатель снизился с 9,6 до 6,3 процента – улучшилось материальное положение более 15 тысяч сахалинцев и курильчан, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
По словам главы области Валерия Лимаренко, свою эффективность в этом отношении показал социальный контракт. По условиям документа люди с низкими доходами получают финансовую помощь для выхода из сложной жизненной ситуации. Денежные средства можно направить, к примеру, на профессиональное обучение или открытие собственного дела. Сумма выплат составляет от 5 до 20 тысяч рублей в месяц или до 240 тысяч рублей единовременно. Срок контракта – от 3 месяцев до одного года. Как показывает практика, за это время доход семьи увеличивается более чем в два раз.
За первое полугодие уже более 200 островитян заключили социальные контракты. Отметим, в Сахалинской области сегодня действует один из самых внушительных пакетов мер соцподдержки – в него входят около 200 льгот. По инициативе врио губернатора этот перечень стал еще больше. На социальную поддержку островитян в этом году дополнительно предусмотрели около 800 миллионов рублей.
Среди новых мер – компенсации расходов за покупку дров и угля, за капремонт многоквартирных домов, за приобретение оборудование для приема цифрового сигнала.
Расширен круг получателей бесплатных санаторно-курортных путевок. Теперь льготой могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны и их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, неработающие пенсионеры с северным стажем от 40 лет, почетные доноры.
Принято решение – увеличить с 3 до 5 миллионов рублей финансовую помощь на лечение тяжелобольных сахалинцев и курильчан. Кроме того, с начала года инвалидам I и II групп стали предоставлять единовременные выплаты на приобретение жилья – до 3,4 миллиона рублей.
Ветеранам боевых действий начали ежемесячно выплачивать 1,5 тысячи рублей. А с 1 июня пенсионеры, которые проработали на Сахалине и Курилах от 35 до 40 лет, получили право на ежеквартальную выплату – 3 тысяч рублей.
Дополнительную поддержку предусмотрели для семей с детьми. Всем мамам при выписке из роддома дарят комплект для ухода за малышом. А с 1 июля ввели новую ежемесячную выплату – более 14 тысяч рублей – для семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым не хватило мест в детских садах.
– Практически каждый третий житель области является получателем той или иной меры социальной поддержки, – рассказала министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова. – Владимир Путин поставил задачу – к концу 2024 года снизить уровень бедности в стране в два раза. Власти Сахалинской области нацелены достичь таких результатов уже к концу 2019 года.
Планируется, что уровень бедности в островном регионе снизится до 4,6%. При этом показатель в целом по России пока составляет 12,9%.
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