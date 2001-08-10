Южносахалинцев приглашают на работу в ФСБ

Южносахалинцев в возрасте от 18 до 35 лет приглашают на службу по контракту в пограничные органы ФСБ России на должности рядового, сержанта состава и категории прапорщиков (мичманов), передает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

В качестве кандидатов рассматриваются граждане, годные по состоянию здоровья (категория А и Б), несудимые, имеющие среднее (полное) общее, начальное и среднее профессиональное образование (с условием прохождения срочной службы по призыву) либо высшее образование (возможно зачисление на военную службу по контракту без прохождения срочной службы), включая учащихся по целевому направлению, а также не имеющие близких родственников, проживающих за пределами РФ.

Работодатель предоставляет полный социальный пакет, включая бесплатное медицинское обслуживание, служебное жилье и прочее. Дополнительную информацию можно получить по телефону 491-903.