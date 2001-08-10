Памятная табличка на месте гибели партизан появилась в Долинском районе

Памятную табличку на месте гибели десяти человек из партизанского отряда под командованием штабс-капитана Даирского установили курсанты сахалинского военно-спортивного клуба «Десантник». Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное агентство по делам молодежи.

Для того, чтобы создать памятное место, курсанты прошли по дороге и тайге 68 километров пешком. Табличку установили в Долинском районе, недалеко от места, где река Ласточка впадает в Найбу.

- Для установки таблички курсанты клуба прошли 22 километра только по тайге. При этом ребята несли с собой табличку, цемент и различное снаряжение, - отметил руководитель клуба «Десантник» Павел Захаров. – Табличку установили именно в этом месте, потому что во время русско-японской войны, в 1905 году, взвод бойцов был прижат японцами к обрыву. Чтобы не сдаваться, дружинники прыгнули с обрыва. Все погибли.

В следующем году курсанты планируют повторить поход и оформить еще несколько мест, где проходили бои партизанских отрядов в 1905 году.