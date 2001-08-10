Сахалинские специалисты нашли антибиотики в говядине

Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория при исследовании мяса говядины производителя из Приморского края обнаружила антибиотики. Проверку провели по обращению владельца продукции, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Наличие остатков лекарственных средств в пищевых продуктах нарушает требования Технического регламента «О безопасности мяса и мясной продукции».

Результаты исследований внесены в государственные информационные системы в области ветеринарии «Веста» и «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, региональные управления ветеринарии и иные заинтересованные ведомства.е

Кроме того, итоги проверки будут переданы и владельцу мяса.