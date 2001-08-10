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17:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинские специалисты нашли антибиотики в говядине
Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория при исследовании мяса говядины производителя из Приморского края обнаружила антибиотики. Проверку провели по обращению владельца продукции, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
Наличие остатков лекарственных средств в пищевых продуктах нарушает требования Технического регламента «О безопасности мяса и мясной продукции».
Результаты исследований внесены в государственные информационные системы в области ветеринарии «Веста» и «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, региональные управления ветеринарии и иные заинтересованные ведомства.е
Кроме того, итоги проверки будут переданы и владельцу мяса.
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