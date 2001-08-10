До конца этого года на Сахалине отремонтируют 130 дворов

На Сахалине идет масштабный ремонт дворов и домов. В этом году в области отремонтируют почти на 20% больше придомовых территорий, а в следующем – объемы работ увеличат на 40%, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отметим, специалисты учли пожелания жителей областного центра при благоустройстве придомовой территории по улице Комсомольской между домами № 296, 296а и 294а. Здесь по согласованию с горожанами установят детские площадки и высадят клены. С учетом мнений горожан в Южно-Сахалинске уже отремонтировали кровли домов по улице Украинской, 117, и по проспекту Мира, 375. Обновляются и фасады многоэтажек: изменения уже увидели в Шахтерске по улице Мира, 20, и в Корсакове на Советской, 54.

Впервые масштабные работы по благоустройству развернули одновременно во всех островных муниципалитетах. Они проходят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Так, в прошлом году на Сахалине и Курилах отремонтировали 115 дворов и 228 домов. Глава региона, побывав в каждом районе, убедился, что этого недостаточно. Было принято решение – увеличить объемы благоустройства. До конца этого года на островах отремонтируют 130 придомовых территорий. Более 600 жилых зданий получат обновленные кровли, фасады и подъезды.

А с 2020 перед островами стоит еще более амбициозная задача. Ежегодно в области будут ремонтировать не менее 200 дворов и 600 домов.

Особое внимание уделят качеству новых придомовых площадок. Они станут более функциональными. Ранее во дворах для детей в возрасте от 8 до 10 лет устанавливали игровые зоны. Теперь к ним по просьбе жителей добавятся еще и спортивные элементы для занятий подростков.

Отметим, при благоустройстве учитывают и пожелания дачников. Так, после рабочей встречи главы региона с жителями Владимировки в удобном для людей месте появилась новая автобусная остановка. Она расположена по пути следования маршрута № 22 от АЗС «Роснефть» до «Ласточки» через ряд садоводческих товариществ. Теперь людям не надо преодолевать несколько километров по пыльной дороге до старого остановочного пункта.