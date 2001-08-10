Тихоокеанское
информационное агентство
13 Августа 2019
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17:40, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Десятки сахалинцев поднялись на гору Большевик

Десятки сахалинцев поднялись на гору Большевик

Более 60 активных островитян приняли участие в прогулке на верхнюю станцию комплекса «Горный воздух» и гору Большевик. Накануне он прошли по тропам «Северное кольцо» и «Российская», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Сахалинской области.

По сложности маршрут был смешанный, где одна часть пути потребовала хорошей физической подготовки, а другая позволила спокойно прогуляться и насладиться природой. ⠀

- Погода сегодня не подвела, идти было очень комфортно. Можно было любоваться великолепным видом на горы. Тропа благоустроена беседками, мы делали остановки: пили чай, кушали бутерброды и фотографировались. Заряд бодрости на целую неделю получен!, - поделился один из участников похода.

Всего жители и гости города прошли около 10 километров.

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