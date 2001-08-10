ТОСы-победители конкурса грантов выявят в Южно-Сахалинске на этой неделе

На этой неделе будут названы южно-сахалинские ТОС — победители конкурса на соискание муниципального гранта в сфере благоустройства. Конкурсная комиссия рассмотрела 41 заявку. Максимальный размер финансовой поддержки — 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Это уже второй конкурс в нынешнем году. Он был объявлен дополнительно в связи с большим количеством желающих.

- Только за 2019 год мы получили такое же количество заявок, как за три предыдущих года действия программы, - отметил директор департамента внутренней политики Дмитрий Хайбриев. - Грант как мера поддержки очень востребован у южносахалинцев. У нас предусмотрено достаточное финансирование, поэтому выплату могут получить все участники, главное, чтобы проекты соответствовали условиям конкурса.

Основное требование — заявка должна касаться работ в сфере благоустройства территории ТОС. Асфальтирование придомовой территории, озеленение, установка системы видеонаблюдения или шлагбаума и так далее. На каждый конкурс ТОС может подать одну заявку. Поэтому нередко инициативная группа принимает участие в мероприятии несколько лет подряд: люди двигаются небольшими шагами, чтобы планомерно выполнить большое дело. Например, сначала на средства гранта отсыпать территорию, затем установить на ней резиновое покрытие, а в итоге приобрести модули для детской площадки.

Организаторы подчеркнули, что конкурс позволяет максимально оперативно решать вопросы благоустройства, не дожидаясь, пока муниципалитет планово внесет их в перечень работ на ближайшие годы. Кроме этого, как показал опыт, участие в проекте жителей заметно повышает их бережное и ответственное отношение к своим дворам.

В текущем году в Южно-Сахалинске было зарегистрировано 43 ТОС. В общей сложности в городе действует 66 подобных объединений жителей.