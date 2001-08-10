В сахалинском агентстве по рыболовству и областном центре информатизации сменилось руководство
На должность и.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области назначен Иван Радченко. К работе новый глава ведомства приступил 9 августа, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
– Рыбная отрасль – одна из ключевых в Сахалинской области. Моя задача – создать благоприятные условия для развития рыбопромышленных предприятий и любительского рыболовства. Мы планируем это делать совместно с ассоциациями, представляющими интересы рыбопромышленных компаний, – отметил Иван Радченко.
Иван Радченко родился 24 октября 1984 года в поселке Синегорск Сахалинской области. В 2006 году окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Юриспруденция». По профессии трудился до 2008 года, а после заступил на государственную гражданскую службу. Работал в областном Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в Агентстве по рыболовству Сахалинской области и занимал должность ведущего советника в департаменте внутренней политики Правительства Сахалинской области. В 2018 стал вице-мэром Южно-Курильского городского округа. Женат, имеет двоих детей.
Заместителем директора областного центра информатизации назначена Валерия Якубич. В этом году она победила в кадровом конкурсе «Команда Сахалинской области». Новый замглавы учреждения вступит в должность уже в ближайшие дни.
– Цифровые технологии делают нашу жизнь проще. Их необходимо внедрять во все основные сферы жизни – образование, медицину, ЖКХ и бизнес. Перед нами стоит амбициозная задача – создать единое цифровое пространство, которое завершит век бумажной волокиты, – рассказала Валерия Якубич о главном в своей работе.
Валерия Якубич родилась в Южно-Сахалинске 10 июня 1990 года. В 2012 году окончила СПбГУ. Прошла курс по международному бизнесу в Австрии. Трудилась на руководящей должности в петербуржской IT-компании, специализировалась на внедрении систем электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов. До назначения на должность заместителя директора областного центра информатизации занималась бизнесом. Имеет множество наград – лауреат президентской премии «Талантливая молодежь», дважды лауреат премии «Лучшая профессиональная практика», призер конкурса «Медиапоколение». Замужем.
Напомним, запущенный по инициативе главы региона Валерия Лимаренко кадровый конкурс «Команда Сахалинской области» проходил с 18 февраля по 22 апреля. Он стал эффективным механизмом формирования кадрового резерва региона. Желание стать частью «Команды» выразили более 1300 человек, 55 из них признаны победителями. Среди назначений – глава регионального минсельхоза Дмитрий Рева, замминистра областного здравоохранения Ирина Ведерникова и начальник отдела технической эксплуатации основных фондов ГКУ «Управление Сахалинавтодор» Сергей Чернецкий.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 12:30 8 Августа На Сахалине зарегистрирован случай заболевания корью
10:12 8 Августа Сахалинские любители горных велосипедов посоревнуются в скоростном спуске
- 14:30 8 Августа Наркоторговца из Казахстана задержали на Сахалине
18:00 9 Августа Жители Новой Деревни решили, как благоустроить своё село
18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
11:25 15 Июля Юных островитян зовут на литературное приключение
18:00 18 Июля Девять кинолент поборются за Гран-при сахалинского кинофестиваля «Край света»
12:30 19 Июля Культовый фильм «Бойцовский клуб» покажут сахалинцам в "Комсомольце"
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?