В сахалинском агентстве по рыболовству и областном центре информатизации сменилось руководство

На должность и.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области назначен Иван Радченко. К работе новый глава ведомства приступил 9 августа, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

– Рыбная отрасль – одна из ключевых в Сахалинской области. Моя задача – создать благоприятные условия для развития рыбопромышленных предприятий и любительского рыболовства. Мы планируем это делать совместно с ассоциациями, представляющими интересы рыбопромышленных компаний, – отметил Иван Радченко.

Иван Радченко родился 24 октября 1984 года в поселке Синегорск Сахалинской области. В 2006 году окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Юриспруденция». По профессии трудился до 2008 года, а после заступил на государственную гражданскую службу. Работал в областном Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в Агентстве по рыболовству Сахалинской области и занимал должность ведущего советника в департаменте внутренней политики Правительства Сахалинской области. В 2018 стал вице-мэром Южно-Курильского городского округа. Женат, имеет двоих детей.

Заместителем директора областного центра информатизации назначена Валерия Якубич. В этом году она победила в кадровом конкурсе «Команда Сахалинской области». Новый замглавы учреждения вступит в должность уже в ближайшие дни.

­– Цифровые технологии делают нашу жизнь проще. Их необходимо внедрять во все основные сферы жизни – образование, медицину, ЖКХ и бизнес. Перед нами стоит амбициозная задача – создать единое цифровое пространство, которое завершит век бумажной волокиты, ­– рассказала Валерия Якубич о главном в своей работе.

Валерия Якубич родилась в Южно-Сахалинске 10 июня 1990 года. В 2012 году окончила СПбГУ. Прошла курс по международному бизнесу в Австрии. Трудилась на руководящей должности в петербуржской IT-компании, специализировалась на внедрении систем электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов. До назначения на должность заместителя директора областного центра информатизации занималась бизнесом. Имеет множество наград – лауреат президентской премии «Талантливая молодежь», дважды лауреат премии «Лучшая профессиональная практика», призер конкурса «Медиапоколение». Замужем.

Напомним, запущенный по инициативе главы региона Валерия Лимаренко кадровый конкурс «Команда Сахалинской области» проходил с 18 февраля по 22 апреля. Он стал эффективным механизмом формирования кадрового резерва региона. Желание стать частью «Команды» выразили более 1300 человек, 55 из них признаны победителями. Среди назначений – глава регионального минсельхоза Дмитрий Рева, замминистра областного здравоохранения Ирина Ведерникова и начальник отдела технической эксплуатации основных фондов ГКУ «Управление Сахалинавтодор» Сергей Чернецкий.