Лососёвая путина продолжается в Сахалинской области
На Сахалине и Курилах продолжается лососевая путина. В этом году планируется выловить более 80 тысяч тонн лососевых – горбуши, кеты, нерки, кижуча. К большой рыбалке подключилась большая часть прибрежных районов на островах. Разрешение на промышленный лов тихоокеанских лососей получили 196 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Руководство островного региона уделяет внимание не только промышленному вылову лососевых, но и любительской рыбалке. В июне 2019 года в правила Федерального агентства по рыболовству были внесены изменения - в преддверии нынешней путины разрешили ловить горбушу на удочку. При этом не требуется получать специальных лицензий и путевок.
В регионе определили 44 места, где рыбаки-любители могут законно поймать до трех экземпляров, или до 5 килограммов рыбы в сутки. Свободный вылов организовали на давно облюбованных рыбаками участках. Это, к примеру, пролив Красноармейский и морское побережье неподалеку от устья реки Мерея в Корсаковском городском округе, а также район поселка Музьма в Охинском городском округе.
Любительская рыбалка не может серьезно повлиять на объемы добычи в промышленных масштабах. На сегодняшний день островные рыбопромышленники добыли около 6 тысяч тонн горбуши и около 2 тысяч тонн кеты. Официально путина стартовала 16 июня на Северных Курилах, продлится она до 30 ноября.
Напомним, в прошлом году Сахалинская область побила рекорд по выловам горбуши за последние пять лет. Островные рыбаки добыли более 85 тысяч тонн этого вида рыбы. Улов кеты – около 40 тысяч тонн – превзошел предыдущий результат в полтора раза. Свою роль здесь сыграли рыбоводные предприятия, которых на островах более 50.
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