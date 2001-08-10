Автобусный маршрут № 21 будет ездить по-другому в Южно-Сахалинске

С завтрашнего дня, 15 августа, южно-сахалинский автобусный маршрут № 21 будет ходить по следующей схеме: двигаясь по ул. Горького с севера на юг своим обычным маршрутом, автобус будет доезжать до ул. Больничной, затем поворачивать на ул. Комсомольскую и далее по ней двигаться на север по прежнему маршруту. Ознакомиться со схемой можно на сайте http://bus.yuzhno-sakh.ru/.

Решение принято в связи с поэтапным заселением жилого комплекса «Аралия» и, соответственно, с необходимостью обеспечения жителей района услугами общественного транспорта, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации Южно-Сахалинска.