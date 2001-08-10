SUP-серфер, преодолевший пролив Невельского, встретится с южносахалинцами

Сегодня, 14 августа, областной краеведческий музей приглашает жителей и гостей островной столицы на встречу с Максимом Харченко - членом Приморского краевого отделения Русского географического общества - Общества изучения Амурского края, совершившим «SUP-экспедицию по следам адмирала Невельского». Начало в 17:00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу музея.

В этом году спортсмен первым в истории преодолел Татарский пролив на SUP-серфе. 1 августа в 3:57 утра начался штурм пролива Невельского: вперед сквозь сумерки, низкую облачность, встречный северный ветер и волны. Какое-то время единственным ориентиром был фарватерный буй в нескольких километрах от материка. Дальше по компасу.. В 5:42 Максим Харченко воткнул весло в сахалинский песок.

Общая длина маршрута SUP-экспедиции составила почти 1 000 километров. Переход от мыса Лазарева до мыса Погиби - 8 750 метров. Путь занял 72 дня.

Максим Харченко не первый раз участвует в SUP-экспедициях. Два года назад он прошел от Владивостока до реки Самарги за 70 дней. Год назад добрался от Николаевска-на-Амуре до Де-Кастри. О своих путешествиях он и расскажет во время встречи с сахалинцами.

Справки по телефону: 72-75-55.