Тихоокеанское
информационное агентство
15 Августа 2019
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14:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Ведущего советника ищут в администрации Южно-Сахалинска

В администрации Южно-Сахалинска объявлен конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего советника отдела развития рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.

Ознакомиться с квалификационными требованиями и перечнем документов можно на официальном сайте городской администрации.

Для участия необходимо до 3 сентября направить заявление и соответствующий пакет документов в департамент кадровой политики (ул. Ленина, 173, каб. 312) в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Дополнительная информация по телефону 300-913 (доб. 6, 7), сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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