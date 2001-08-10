В Южно-Сахалинске стало на триста педагогов больше
В Южно-Сахалинск прибывают последние участники международного образовательного форума «Образование — энергия будущего»: деятели сферы, ученые, руководители учреждений, педагоги и специалисты смежных специальностей.
Как ТИА "Острова" рассказали в городской мэрии, в общей сложности в островную столицу уже приехали свыше 300 человек из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Хабаровска, Ижевска, Улан-Удэ и других российских городов. Две делегации - из-за рубежа: из Японии и Республики Корея. Гостей встречают и помогают им обустроиться волонтеры.
Сегодня вечером, 14 августа, педагоги смогут ближе познакомиться друг с другом и с панорамой города на обзорной площадке «Горного воздуха».
А 15 и 16 августа начнется работа нескольких образовательных площадок, на которых ждут не только педагогов, но и родителей, студентов, школьников и дошколят. Большинство подготовленных для них программ интерактивные. Это значит, что все желающие смогут узнать о последних достижениях в сфере образования и «примерить» их на себя.
Программа форума размещена на сайте www.юсоф.рф. Вход на все площадки бесплатный.
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