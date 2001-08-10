Жители Ёлочек хотят установить в своем селе спортплощадку
Итоговая встреча населения состоялась в Доме культуры Дальнего. Определить судьбу проекта, который представят Ёлочки на областном конкурсе, пришли 30 местных жителей. Споров не было - единогласно активисты одобрили инициативу установки спортивной площадки с обустройством детской игровой зоны, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу агентство по развитию Южно-Сахалинска.
- Я занимаюсь спортом уже более шести лет в волейбольном центре "Сахалин". Хочется у нас в селе иметь площадку, чтобы маленькие дети тоже имели возможность тренироваться, набираться опыта в баскетболе, волейболе или футболе. Сейчас в Елочках нет нормальных условий. Нужна достойная площадка, на которой мы смогли бы играть, - поделилась Эльвира Гвоздикова, жительница Елочек.
Не было протестующих и при голосовании за софинансирование проекта. В случае победы в конкурсе жители готовы компенсировать 1% от суммы, необходимой для строительства.
- Принято решение об участии юридического лица в софинансировании строительства данной площадки. А ещё жители единогласно проголосовали за трудовое участие в ее благоустройстве и сохранении, - отметил Андрей Худорбаев, начальник отдела по управлению территорией села Дальнее.
Жители Елочек выбрали типовой проект спортивной площадки, который можно будет адаптировать под местный рельеф, и обустройство дополнительных малых архитектурных форм.
Стоит отметить, что встречи в рамках инициативного бюджетирования продолжаются. Уже сегодня возможность проголосовать за свой проект будет у жителей Ключей. Собрание состоится в местном Доме культуры в 19.00 (ул. Советская, 22). К участию приглашают всех желающих.
В четверг, 15 августа, в 18.30 в Хомутово по адресу: ул. Центральная, 39, состоятся первичные обсуждения проекта, а 22 августа в 19.00 - итоговое собрание.
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