Новую школу откроют в Макарове в 2021 году
В Макарове закладывают фундамент новой школы на 800 мест. Строительство учебного заведения началось в этом году. Его площадь превысит 10 тысяч квадратных метров. Чтобы высвободить такой большой участок земли, под снос пошли три устаревших образовательных объекта и старая котельная. Работы по демонтажу еще продолжаются. На освобожденных площадях сейчас готовят фундамент первого блока школы – ведут арматурные работы, заливают бетон. Расположенные здесь инженерные сети готовят к возведению важного для города объекта. Он будет состоять из двух- и трехэтажных блоков.
Новая школа станет самой большой в муниципалитете. В ней будут учиться 800 юных островитян. Она появится на пересечении улиц 50 лет Октября, Хабаровской и Школьной. Здесь разместят 12 кабинетов для малышей и 20 для учащихся 5-11 классов. Особое внимание уделят изучению иностранных языков и точных наук. В учебном заведении появятся актовый зал на 350 мест, библиотека, пресс-центр, помещения для занятий спортом, зоны отдыха, домоводства и комнаты психологической разгрузки. Школа будет иметь свой пищеблок с обеденным залом. А за здоровьем учащихся проследят работники медицинского кабинета.
– Сейчас наши дети учатся во второй школе – в стесненных условиях и в две смены. Конечно, мы рады, что скоро у нас в городе будет новое учебное заведение. Ждем окончание строительства с нетерпением, – отметила жительница Макарова Светлана Тарасова.
Полностью работу на объекте планируют завершить в 2021 году, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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