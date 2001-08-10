Сахалинцев проконсультируют по вопросам получения набора соцуслуг

Завтра, 16 августа, сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда проведут «прямую телефонную линию». С 10:00 до 12:00 по телефонам 8 (4242) 49-55-90, 49-55-91, 49-55-92, 49-55-93 можно будет получить консультацию специалистов отдела соцвыплат по вопросам предоставления набора социальных услуг (НСУ), пишет ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу ПФР.

Напомним, что в составе наборе три услуги:

обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение;

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Отметим, набор социальных услуг можно обменять на деньги. Подать соответствующее заявление необходимо до 1 октября. Набор социальных услуг в обновленном «составе» федеральный льготник начнет получать с 2020 года.