Южносахалинцы не смогли выбрать проект стелы на въезде в город

Департамент архитектуры и градостроительства подвел итоги открытого конкурса на лучший эскизный проект архитектурно-художественного решения въездного знака (стелы) и арки на территории Южно-Сахалинска. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Напомним, эскизные проекты на конкурс представили РПК «Сила цвета» (Южно-Сахалинск) и АКБ SKAMEYKA (Владивосток).

По результам рассмотрения проектов конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что ни один из представленных конкурсных проектов не получил оценку в диапазоне от 4 до 5 баллов.

Отметим, при подведении итогов были в том числе учтены результаты интернет-опроса. Он проходил с 8 по 12 августа.