Автодорогу

Минтранс приступит к приемке дороги Оха – Южно-Сахалинск в федеральную собственность. Инициативу на совещании с участием зампредседателя правительства РФ Максима Акимова представил глава ведомства Евгений Дитрих, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На мероприятии одобрили предложение Евгения Дитриха о необходимости выделения дополнительного финансирования на ремонт и содержание автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха. Ожидается, что в следующем году трасса будет переведена на баланс Росавтодора, а в 2021 и 2022 годы на ее капремонт, ремонт и содержание из федерального бюджета поступит более 13 миллиардов рублей.

– Дорога сложная, островная. Ее приведение в нормативное состояние и дальнейшее содержание потребует значительных ресурсов. По сути, потребуется создать на острове службу федерального заказчика, привлечь подрядные организации, число которых на Сахалине ограничено. Все эти усилия дадут острову новые экономические возможности, позволят создать новые рабочие места, – сообщил Евгений Дитрих.

В областном министерстве транспорта уточняют, что реконструкция последних незаасфальтированных участков – их протяженность составляет 248 километров – начнется после разработки проектно-сметной документации, ориентировочно – в 2021 году. Полностью работы планируют завершить в течение нескольких лет. Всего на ремонт потребуется 28 миллиардов рублей, которые регион планирует получить из федерального бюджета.

Напомним, в начале этого года по инициативе врио губернатора дорожный фонд региона увеличили на 60%, и он достиг рекордного размера – 17 миллиардов рублей. На строительство и ремонт дорог в областном бюджете заложили 7,4 миллиарда рублей – почти в два раза больше, чем годом ранее. Повышенное финансирование призвано решить давнюю проблему: только треть муниципальных дорог области имеют асфальтовое покрытие. Сейчас им уделяют особое внимание.