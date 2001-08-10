Дороги, электричество и газ подводят к участкам многодетных островитян
На Сахалине к участкам для многодетных семей подводят дороги, электричество и газ. Работы развернулись на землях, где островитяне, имеющие троих и более детей, скоро смогут возвести дома. Это снизит строительные расходы семей, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного правительства.
– Готовые подъездные пути и коммуникации значительно упрощают строительство домов для многодетных. Решение этой задачи взято на особый контроль. Главы районов должны в срок выполнить все работы, запланированные на этот год, – рассказал Валерий Лимаренко.
Строительство новых подъездных путей развернулось в пригороде Южно-Сахалинска. Подрядчик завершает работы на двух участках общей протяженностью 600 метров на юге Березняков. А на севере появится дорога длиной более 1 километра. Специалисты проведут выемку, отсыпку и уплотнение грунта, обустроят отводные канавы.
Работы по обустройству 18 участков для многодетных семей в Березняках завершат в ближайшее время. А в перспективе инженерной и транспортной инфраструктурой обеспечат еще более 100 таких площадок на территории муниципалитета. Так, аналогичные работы планируют провести в соседнем Старорусском.
В ближайших планах – подвести к участкам электричество и газ. По инициативе главы региона Валерия Лимаренко в Южно-Сахалинске уже ускорили реализацию программы газификации. Из регионального бюджета увеличено финансирование, сроки сдачи объектов сдвинуты на более ранние. В частности, уже в этом году газ появится в Новой Деревне – его подведут к участкам, предоставленным многодетным семьям. Также экологически чистое топливо скоро появится в 23 микрорайоне и на улице Лесной Южно-Сахалинска.
Напомним, сегодня в регионе проживает более 6 тысяч семей, в составе которых трое и более детей. Росту рождаемости на островах способствует объемный пакет мер социальной поддержки. Например, сегодня все многодетные семьи в области получают ежемесячную выплату на каждого ребенка – 2551 рубль.
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