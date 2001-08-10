Филиал детской поликлиники заканчивают ремонтировать в Южно-Сахалинске

Ремонт филиала южно-сахалинской детской поликлиники подходит к концу. Реконструкция медучреждения на улице Сахалинской началась в июне. Сейчас работы проведены на 90%. Финальный этап – отделка помещений – должен завершиться к 15 сентября. После этого сюда переедут специалисты отделения из основного здания поликлиники на улице Емельянова, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Педиатрическое отделение поликлиники на улице Сахалинской располагается на первом этаже жилого дома. Ранее медики жаловались на обилие проблем от обшарпанных стен и старых коммуникаций до прогнившего пола. Во время ремонта эти недостатки устранили.

– Позади внушительный объём работ: сделана перепланировка помещений, усилены проемы, сейчас занимаемся потолком, кладём кафель. К середине сентября планируем сдать объект, – сообщил директор подрядной организации Александр Коваленко.

Перепланировка позволила оборудовать в поликлинике отдельный кабинет неотложной помощи. Здесь будут принимать детей с заболеваниями в острой форме. При этом исключен контакт с другими пациентами. Как и ранее, будет работать прививочный кабинет.

– К отделению прикреплено 12 педиатрических участков, на каждом – от 800 до 900 детей. Для удобства пациентов и их родителей, здесь по графику будут принимать анализы. Появится кабинет выписки больничных листов и рецептов. Предусмотрен кабинет здорового детства, то есть после отпуска не надо будет стоять за справкой к педиатру. Будем проводить и дни здорового ребенка, – сообщила и.о. главного врача детской городской поликлиники Ольга Приходько.

В этом году по инициативе главы региона Валерия Лимаренко правительство запустило масштабные изменения в островном здравоохранении. Выросли зарплаты врачей и среднего медперсонала в поликлиниках, которые работают по современным стандартам. Вдвое увеличен целевой набор сахалинцев и курильчан в медицинские вузы. Для привлечения специалистов выплачиваются самые высокие подъемные в стране – от 1,45 до 2,6 миллиона рублей в зависимости от района трудоустройства. Медикам компенсируют до 25 тысяч рублей на аренду квартиры. Всего в ближайшие 5 лет на Сахалине и Курилах планируется построить 65 новых объектов здравоохранения.