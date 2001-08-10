Тихоокеанское
информационное агентство
16 Августа 2019
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15:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На ремонт дорог в Макаровском районе выделили 280 млн рублей

В Макаровском районе за 1,5 года нужно выполнить трехлетнюю программу по ремонту фасадов. Сейчас их ремонтируют на домах №26 и 28 по улице Красноармейской в райцентре. Ранее здесь заменили приборы учета, трубы холодного и горячего водоснабжения. А до первого сентября на этой улице отремонтируют 19 подъездов, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего новые фасады в этом году получат девять макаровских многоэтажек. Еще 15 домов приведут в порядок в селах Восточное, Поречье и Новое до сентября. В 2020 году работы по ремонту жилых зданий полностью завершат.

Другая важная задача – обновление транспортной инфраструктуры. Сахалинские власти выделяют району на эти цели 280 миллионов рублей в течение трех лет.

Работы уже ведутся. Сахалинские власти уже оценили новый участок дороги в Макарове на улице Хабаровской. Его длина – 250 метров. Еще несколько месяцев назад здесь было одностороннее движение. Это доставляло неудобства местным жителям, поскольку рядом находится детский сад. По инициативе Валерия Лимаренко отрезок трассы расширили и сделали двусторонним. Здесь установили первый в райцентре светофор, нанесли разметку, разместили «лежачего полицейского» и обустроили тротуар.

Также в этом году в райцентре в обновленном виде сдали улицы Строителей и Школьную. Кроме того, сейчас идут работы на улицах Октябрьской и Дорожной в селе Новом.

В перспективе – ремонт в Макарове участка улицы 50 лет Октября от Милютина до региональной трассы, реконструкция дороги на Первой Речной от Спортивной до водонасосной станции, а также замена полотна на участке улицы Спортивной. 

В районе врио губернатора поддержал еще один транспортный проект–по строительству нового моста. Он появится на месте старого японского сооружения. Объект поможет освободить райцентр от большегрузных машин. Мост построят до 2021 года.

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