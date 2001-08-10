На ремонт дорог в Макаровском районе выделили 280 млн рублей
В Макаровском районе за 1,5 года нужно выполнить трехлетнюю программу по ремонту фасадов. Сейчас их ремонтируют на домах №26 и 28 по улице Красноармейской в райцентре. Ранее здесь заменили приборы учета, трубы холодного и горячего водоснабжения. А до первого сентября на этой улице отремонтируют 19 подъездов, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Всего новые фасады в этом году получат девять макаровских многоэтажек. Еще 15 домов приведут в порядок в селах Восточное, Поречье и Новое до сентября. В 2020 году работы по ремонту жилых зданий полностью завершат.
Другая важная задача – обновление транспортной инфраструктуры. Сахалинские власти выделяют району на эти цели 280 миллионов рублей в течение трех лет.
Работы уже ведутся. Сахалинские власти уже оценили новый участок дороги в Макарове на улице Хабаровской. Его длина – 250 метров. Еще несколько месяцев назад здесь было одностороннее движение. Это доставляло неудобства местным жителям, поскольку рядом находится детский сад. По инициативе Валерия Лимаренко отрезок трассы расширили и сделали двусторонним. Здесь установили первый в райцентре светофор, нанесли разметку, разместили «лежачего полицейского» и обустроили тротуар.
Также в этом году в райцентре в обновленном виде сдали улицы Строителей и Школьную. Кроме того, сейчас идут работы на улицах Октябрьской и Дорожной в селе Новом.
В перспективе – ремонт в Макарове участка улицы 50 лет Октября от Милютина до региональной трассы, реконструкция дороги на Первой Речной от Спортивной до водонасосной станции, а также замена полотна на участке улицы Спортивной.
В районе врио губернатора поддержал еще один транспортный проект–по строительству нового моста. Он появится на месте старого японского сооружения. Объект поможет освободить райцентр от большегрузных машин. Мост построят до 2021 года.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
18:00 9 Августа Жители Новой Деревни решили, как благоустроить своё село
- 15:00 9 Августа Южносахалинцев просят добровольно сдать оружие
- 17:30 9 Августа Парень оставил квартиру в Углегорске без бытовой техники
12:00 9 Августа Тарифы ЖКХ выросли в Сахалинской области
18:00 18 Июля Девять кинолент поборются за Гран-при сахалинского кинофестиваля «Край света»
12:30 19 Июля Культовый фильм «Бойцовский клуб» покажут сахалинцам в "Комсомольце"
15:10 23 Июля Юбилей Василия Шукшина отметят в сахалинской областной библиотеке
15:00 25 Июля Южносахалинцам покажут памятные доски островной столицы
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?