Форум «Образовательное утро России» стартовал в областном центре
Форум «Образовательное утро России» начался в Южно-Сахалинске. Приглашенные эксперты — педагоги, деятели науки и культуры из разных городов России, а также из Республики Корея — высказали общее мнение о прорывном опыте Южно-Сахалинска, самостоятельно организовавшего такое крупное событие. И резюмировали: форум даст уникальную возможность создать стратегию образования, которая в дальнейшем может быть применена другими российскими городами, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Модератору встречи научному руководителю Института образовательной политики «Эврика» Александру Адамскому удалось вовлечь в живой разговор всех присутствующих. И обсуждение целей и задач форума, а также ситуации в образовательном пространстве страны получилось всесторонним, насыщенным, продуктивным и с долей хорошего юмора, что тоже способствовало непринужденному общению.
Александр Адамский подчеркнул: ключевая задача форума - анализ модели образования Южно-Сахалинска как педагогами, так и учеными, представителями сферы культуры и органов власти, горожанами. Только в этом случае она будет жизнеспособной и отражать потребности общества.
- Сейчас в системе образования уже не зреет, уже бушует мощный кризис управления системой. Система достигает уровня неуправляемости. И в большинстве случаев это от того, что связи между федеральным центром, региональным уровнем, муниципальным и школьным разрушены. Их надо восстанавливать. Основным партнером школы является муниципалитет, - добавил он.
Депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке, один из организаторов Байкальского образовательного форума Алдар Дамдинов особо отметил разнообразие площадок южно-сахалинского мероприятия.
Директору по развитию образовательных сервисов «Яндекс.Учебник» Наталье Чеботарь был адресован один из важнейших вопросов, волнующих профессиональное сообщество сегодня: заменят ли цифровые технологии учителя. Ответ эксперта был однозначным: нет.
Генеральный продюсер кинофестиваля «Игра света», актер и режиссер Алексей Агранович, продолжая тему важности человеческого потенциала как главного ресурса любого города, затронул вопросы оттока молодежи с острова и необходимости расширять образовательные возможностей территории.
После завершения мероприятия гости отправились на площадки форума, которые будут работать в течение дня, а также завтра. Подробная программа на сайте www.юсоф.рф.
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