Образовательный поезд прокатил южносахалинцев
Сотрудники детской железной дороги в городском парке Южно-Сахалинска присоединились к проведению образовательного форума. Они организовали своеобразную школу в поезде для всех желающих, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Первое занятие посвящено морским млекопитающим. Чем киты отличаются от кашалотов, как они ориентируются под водой, как живут и чем питаются — все это и многое другое смогли узнать пассажиры поезда за одну поездку. Занятие строилось в игровой форме, поэтому желающие прокатиться в первом вагоне буквально выстраивались в очередь. Свои принципы обучения продемонстрировала Екатерина Нефедова — педагог организатор центра детского и юношеского туризма, волонтер клуба «Бумеранг».
В то же время во втором вагоне все желающие смогли соприкоснуться с искусством. Бард Лидия Кисенкова исполнила песни, посвященные Сахалину - как популярные во всей стране «Человек, влюбленный в Сахалин» и «Ну что тебе сказать про Сахалин?», так и менее известные произведения, а также песни собственного сочинения.
- Мы сами являемся образовательной площадкой, обучаем юных островитян навыкам работника железной дороги, всегда открыты для детей и родителей, поэтому мы с радостью приняли участие в форуме и организовали такой образовательный поезд, - рассказал заместитель начальника дальневосточной детской железной дороги в Южно-Сахалинске Павел Юдаев.
Добавим, что в рамках форума в Южно-Сахалинске работает множество образовательных площадок. Программа размещена на сайте www.юсоф.рф. Вход на все площадки бесплатный. Самые интересные моменты форума, прямые эфиры с площадок, интервью с экспертами, а также видеодневник мероприятия размещены также в социальных сетях в официальных аккаунтах администрации города.
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