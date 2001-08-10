Мероприятия форума «Образование — энергия будущего» стартовали в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске стартовали мероприятия форума «Образование — энергия будущего», в рамках которого проходят семинары и лекции для руководителей образовательных учреждений и педагогов. Также в программу включены мастер-классы и тематические площадки для школьников, студентов и родителей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Так, в гимназии №3 прошли мастер-класс и урбанистическая мастерская детского фестиваля «Игра света». Генеральный продюсер сахалинского кинофестиваля "Край света", популярный актер театра и кино, режиссер, телеведущий Алексей Агранович рассказал о работе кинолаборатории для подростков и продюсерской мастерской, которые были созданы в рамках кинофестиваля, по какому принципу строятся занятия и о том, как это поможет ребятам в их дальнейшей деятельности.

- Сегодня образование должно очень четко и ясно реагировать на те реалии, в которых мы живем. Необходимо не просто идти в ногу со временем, но и применять различные дополнительные модели раскрытия потенциала учеников, помогать развивать их способности и талант, ориентироваться на предрасположенность каждого конкретного человека индивидуально. Поэтому проведение такого масштабного образовательного форума очень важно. Его участники смогут найти ответы на актуальные вопросы, - отметил Алексей Агранович.

В ходе мастер-класса представители сахалинской кинолаборатории для подростков продемонстрировали некоторые сюжеты и фрагменты короткометражных фильмов, которые были созданы школьниками для конкурсной программы фестиваля будущего "Игра света".

- Мы долго готовились к фестивалю, сами составляли сценарий, осматривали много архивных материалов, придумывали конкурсную программу, снимали, монтировали. И сегодня на мастер-классе форума «Образование — энергия будущего» представим тизеры наших работ, поделимся опытом, - рассказала участница кинолаборатории для подростков "Край света. Восток".

Еще одна площадка образовательного форума в гимназии №3 была просвещена общественному управлению как инструменту образовательного процесса. Татьяна Митрофанова, директор школы № 32 города Улан-Удэ, депутат Улан-Удэнского городского совета, рассказала о механизме взаимодействия родителей, педагогов и администрации школы, который успешно практикуют уже на протяжении 8-ми лет.

- Сегодня родители создают группы в соцсетях для решения школьных вопросов. Мы эти отношения перевели в реальное общение. Такая форма диалога позволяет нивелировать негативные моменты и недопонимание, которое может возникнуть при невербальном общении. Родители активно привлекаются к участию во всех сферах жизни нашей школы: и в самом образовании, и в развитии инфраструктуры, оценке качества деятельности как педагогов, так и учащихся. То есть мы не ждем, когда та или иная ситуация достигнет своей точки кипения. Председатели родительских комитетов направляют сложные вопросы, требующие немедленного урегулирования директору напрямую для официального ответа. И таким образом, мы выстраиваем конструктивные отношения, которые способствуют повышению качества образовательного процесса, - рассказала Татьяна Митрофанова.

Только сегодня в рамках форума «Образование — энергия будущего» работало около 10 тематических площадок. Их посетили сотни южносахалинцев, в том числе педагоги и гости из других городов России.

- На форум приехали истинные профессионалы своего дела, чтобы поделиться опытом с коллегами, рассказать о новых тенденциях в образовательной сфере и не только. Мы, например, будем презентовать свой проект здорового и, что не мало важно, привлекательного питания в детских организованных учреждениях: школах, детских садах, больницах, санаториях и тд. Все темы такие разные - это очень интересно! Видно как докладчики воодушевлены своей работой. Проведение таких мероприятий очень важно. Такая форма взаимодействия позволяет приращивать какие-то собственные потенциалы, достижения, а также развивать сферу образования и другие социально значимые институты, - поделилась впечатлениями участница форума, генеральный директор компании "Кейтеринбург" (оператор питания в социальном секторе) Ольга Большедворова.

Напомним, 16 августа на территории Южно-Сахалинска в течение дня будут работать почти два десятка площадок. Для того чтобы повысить их доступность большинство разместят в городском парке культуры и отдыха. Подробнее о мероприятиях каждого дня можно узнать на сайте юсоф.рф. Обращаем внимание, что вход на все массовые площадки бесплатный. Они открыты для всех желающих.