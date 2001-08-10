Жители Ключей поборются за победу на инициативном бюджетировании
Жители села Ключи намерены вновь бороться за победу на инициативном бюджетировании. В итоговом собрании приняли участие 65 человек. В своих решениях они были единогласны. Проект села побеждал на региональном этапе в прошлом году - сегодня в Ключах уже установили детскую площадку и спортивные снаряды для взрослого населения. Теперь местные жители намерены развить проект до полноценной спортивной зоны, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии Южно-Сахалинска.
На собрании без возражений был одобрен проект универсального хоккейного корта. Зимой здесь можно будет не только заниматься спортом, но и устраивать массовые катания. А летом при необходимом оснащении площадка сможет принять любителей волейбола, баскетбола и других игр с мячом.
- Нам это необходимо, потому что в последнее время эта зона стала местом притяжения. Там собирается детвора, чтобы поиграть на детской площадке, а взрослые облюбовали спортивные снаряды. Прежний корт уже износился, вместо покрытия - галька, поэтому нам очень не хватает площадки для игровых видов спорта, - поделился Сергей Синякин, житель Ключей.
Не нашлось возражающих и против софинансирования проекта - жители села в случае победы их инициативы готовы компенсировать 1% от стоимости нового корта.
- Хотелось бы поблагодарить жителей села Ключи за активное участие в нашем мероприятии по инициативному бюджетированию. Сегодня собралось больше чем 10% населения и были соблюдены все процедуры. Выбрали юридическое лицо, которое будет софинансировать выбранный проект в случае его победы. Выбранный проект даст возможность местным жителям активнее заниматься спортом. Тем более что по результатам прошлого конкурса люди уже увидели пользу от инициативного бюджетирования и снова готовы приложить все силы, чтобы победить, - рассказал Олег Вторушин, начальник управления мониторинга городского хозяйства Южно-Сахалинска.
Стоит отметить, что в областном центре продолжается отбор проектов для следующего конкурса. В ряде населенных пунктов городского округа уже прошли финальные встречи населения, а жителям планировочного района Хомутово ещё только предстоит определиться со своей инициативой - сегодня в 18.30 по адресу: ул. Центральная, 39, пройдет предварительное собрание. А 22 августа в 19.00 там же состоится итоговая встреча.
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