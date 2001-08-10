Сроки установки контейнеров для сбора ТКО изменили в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске завершается первый этап работ по обустройству площадок закрытого типа под новые контейнеры европейского стандарта. Подготовлены бетонные основания, установлены каркасы. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.
Однако, как сообщают в управлении мониторинга городского хозяйства, сроки установки самих контейнеров скорректированы. Контракты на поставку евроконтейнеров были заключены еще в июне, установить их планировали к концу лета, но в связи с задержкой на заводе-изготовителе их поступление ожидается не раньше октября.
На этот период продолжают функционировать существующие контейнеры для сбора мусора. Как правило, они установлены на на прежних местах.
Напоминаем, своевременный вывоз мусора должно обеспечивать АО «Управление по обращению с отходами». За состоянием площадок также следят управляющие организации и управление мониторинга городского хозяйства. Отправить обращение можно через WEB-приемную администрации Южно-Сахалинска, выбрав категорию «Вывоз мусора».
Сейчас идут работы по обустройству 171 площадки. Вторым этапом оборудуют еще 204. Таким образом, до конца года на территории Южно-Сахалинска, включая Владимировку, Ново-Александровск и Луговое, будут оборудованы 375 площадок для складирования ТКО под контейнеры европейского стандарта на 3, 4 или 5 отсеков в зависимости от плотности жилых домов (в том числе под раздельный сбор мусора).
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