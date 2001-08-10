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12:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Пересечение улиц Вокзальной и Буюклы закроют в Южно-Сахалинске 18 августа
В предстоящее воскресенье, 18 августа, в Южно-Сахалинске закроют для проезда перекресток Вокзальная - А. Буюклы. Это связано с проведением земляных работ, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
С 9:00 до 18:00 объезд участка будет осуществляться при движении по ул. Вокзальной с севера на юг через ул. Карла Маркса с выездом на ул. Ленина, с юга на север - только по ул. Ленина.
Автомобилистам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута.
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