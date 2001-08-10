Пересечение улиц Вокзальной и Буюклы закроют в Южно-Сахалинске 18 августа

В предстоящее воскресенье, 18 августа, в Южно-Сахалинске закроют для проезда перекресток Вокзальная - А. Буюклы. Это связано с проведением земляных работ, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

С 9:00 до 18:00 объезд участка будет осуществляться при движении по ул. Вокзальной с севера на юг через ул. Карла Маркса с выездом на ул. Ленина, с юга на север - только по ул. Ленина.

Автомобилистам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута.