Тихоокеанское
информационное агентство
17 Августа 2019
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Пересечение улиц Вокзальной и Буюклы закроют в Южно-Сахалинске 18 августа
12:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Пересечение улиц Вокзальной и Буюклы закроют в Южно-Сахалинске 18 августа

В предстоящее воскресенье, 18 августа, в Южно-Сахалинске закроют для проезда перекресток Вокзальная - А. Буюклы. Это связано с проведением земляных работ, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

С 9:00 до 18:00 объезд участка будет осуществляться при движении по ул. Вокзальной с севера на юг через ул. Карла Маркса с выездом на ул. Ленина, с юга на север - только по ул. Ленина.

Автомобилистам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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