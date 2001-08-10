Мужчина привёз на Сахалин незадекларированные деньги

Незадекларированную иностранную валюту на общую сумму 12600 долларов выявили таможенники в аэропорту Южно-Сахалинска. Россиянин привез наличность из Сеула, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинской таможни.

При прохождении таможенного контроля пассажир сказал, что у него нет товаров и денег, подлежащих обязательному декларированию. Мужчина вел себя напряженно, поэтому инспекторы решили досмотреть его багаж и ручную кладь. По результатам досмотра в одной из сумок была обнаружена валюта (японские иены, доллары США и китайские юани). Общая сумма в эквиваленте составила 12 600 долларов США а, следовательно, подлежала письменному декларированию.

Валюта в размере 2 600 долларов изъята и помещена в камеру хранения. 10 000 долларов США возращены пассажиру.

В отношении него возбуждено уголовное дело.