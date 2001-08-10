Незрячая южносахалинка ходит в поликлинику с собакой-поводырём

Жительница Южно-Сахалинска стала первой пациенткой, посещающей поликлинику в сопровождении собаки-поводыря. Вместе со своим лабрадором Арси Ангелина Пак передвигается уже 10 месяцев. Предварительно пес прошел двухнедельный курс обучения в специальном кинологическом центре, который расположен в Московской области, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.

- Благодаря Арси я вновь обрела самостоятельность, которую потеряла вместе со зрением. Пока у меня не было моего Арси, мне всегда была нужна помощь друзей. Даже мусор не могла вынести самостоятельно. Теперь я могу передвигаться по городу, сходить за продуктами, в поликлинику. Он хорошо запоминает маршруты, – рассказала Ангелина.

По возможности передвижения с собакой-поводырём по медучреждению жительница Южно-Сахалинска предварительно проконсультировалась с руководством поликлиники. Коллектив постарался, чтобы такие посещения были максимально комфортны для пациентки и ее сопровождающего.

- Мы стараемся всегда идти навстречу пациентам. Связались с представителями регионального министерства социальной защиты, внесли изменения в правила посещения поликлиники для инвалидов по зрению 1 группы. Остальные пациенты тоже всегда доброжелательно относятся к появлению собаки-поводыря, никогда жалоб по этому поводу не возникало. Наоборот, лабрадор вызывает только положительные эмоции, – сообщила заведующая вторым терапевтическим отделением городской поликлиники №2 Наталия Романова.

Основное требование в таких случаях – наличие специальной упряжки, на которой обозначено, что животное - собака-поводырь. До приезда на Сахалин Арси несколько месяцев занимался с тренером. Он всегда предупреждает о преградах на пути, останавливаясь перед ними, чтобы хозяйка могла проверить тростью, что находится впереди.

- Когда на него надеваешь рабочее снаряжение, у него даже поведение меняется, видно, что готов работать. И он очень любит это делать. До этого у меня никогда вообще не было собаки, долго думала прежде, чем принять это решение, – отметила Ангелина.

Лабрадор помогает хозяйке не только навыками. Своим снаряжением он привлекает внимание окружающих, побуждая их внимательнее относиться к незрячему человеку.