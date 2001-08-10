Островитян зовут на бесплатные медицинские обследования
Каждое воскресенье августа в стеклянном павильоне южно-сахалинского городского парка жители Южно-Сахалинска старше 18 лет могут пройти профосмотры и первый этап диспансеризации. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.
Так, в воскресенье, 18 августа, медицинская площадка будет работать с 11.00 до 16.00. Специалисты будут проводить измерение основных физических показателей человека, измерение артериального и внутриглазного давления, забор крови на общий анализ, определение уровня глюкозы и общего холестерина. В мобильных диагностических комплексах можно будет пройти флюорографию органов грудной клетки, маммографию, ЭКГ и сдать кровь на анализ ПСА (онкомаркер предстательной железы).
Здесь же можно будет получить консультацию нарколога, пройти обследование сосудов шеи и экспресс-диагностику на ВИЧ-инфекцию и гепатит С.
Комплекс диагностических исследований, объем которых зависит от возраста пациента, можно получить по страховому полису ОМС. Также желающим пройти обследование следует при себе иметь паспорт.
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