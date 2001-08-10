Участок водопровода, питающего Дальнее, начнут ремонтировать в сентябре

Ремонт участка водопровода, питающего новостройки Дальнего, начнется в сентябре. Напомним, по мнению специалистов, основной причиной возникновения примесей в водопроводной воде является ветхий участок водопровода, который идет от водозабора до границ застройки нового микрорайона (около 1200 метров). Проблема будет устранена, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию Южно-Сахалинска.

Уже готова проектно-сметная документация на замену этого участка трубопровода, подготовлена конкурсная документация. Планируется, что подрядчик будет определен в сентябре и оперативно приступит к работе. Завершить перекладку трубопровода должны до конца года.

Как сообщили в отделе по управлению территорией села Дальнее, в последнее время массовых случаев обращения жителей по качеству водоснабжения не было. После промывки системы, которую городской водоканал проводил зимой и весной, поступают локальные жалобы, связанные, как правило, с внутридомовой системой водоснабжения.

Что касается работы газовых котлов, в домах 2-й и 3-й очереди строительства, которые были сданы в 2016 году, гарантийный срок на оборудование закончился. В связи с этим по вопросам работы котлов и дальнейшего обслуживания оборудования жителям рекомендуют обращаться в сервисные центры ООО «Бош Термотехника». В Южно-Сахалинске это магазин «Теплотехника» (пр. Мира, д 2/3, тел. 46-97-42) и ООО «Газлайн» (ул. Амурская, 69, тел. 31-20-45).