Свыше 600 инвалидов ежегодно ищут работу на Сахалине

Более пятисот инвалидов трудоустроено в Сахалинской области при содействии региональных органов занятости населения с начала 2019 года. Ежегодно обрести финансовую самостоятельность хотят свыше 600 человек с ограниченными возможностями здоровья. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на ASTV.RU.

- Для всех предприятий, численность которых составляет свыше 35 человек, законодательством установлена квота для выделения рабочих мест для инвалидов. Кроме того, на зарплаты для людей с ограниченными возможностями здоровья работодателям выделяют субсидии. Возмещение производится в размере МРОТ как сотруднику, так и его наставнику, - отмечает руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяна Бабич.

В 2019 году сумма составила больше восьми миллионов рублей. Кроме того, с 1 января в островном регионе реализуют новую государственную услугу - сопровождение при содействии занятости инвалидов.

- Раньше с поиском работы были проблемы, но сейчас нет никаких барьеров. В первую очередь надо прийти в центр занятости населения. Там обязательно всех примут. Даже если ты не знаешь как до туда добраться, то предоставляют машину - и увезут, и привезут, - говорит южносахалинка Анастасия Королёва.

Сегодня в Сахалинской области есть немало примеров успешного сотрудничества службы занятости и бизнеса в этом направлении. Один из них - Центр трудоустройства и досуга для молодых инвалидов. Его прошлым летом открыла Сахалинская патронажная служба «Родные люди». При центре работает малотиражная типография, куда устроили 14 молодых горожан с особенностями здоровья.