Более миллиона деревьев высадят в России к следующему лету
В рамках акции «Единой России» по лесовосстановлению будет высажено более одного миллиона деревьев до лета 2020 года. Первые лесовосстановительные мероприятия начнутся уже в сентябре-октябре этого года в регионах, климат которых наиболее благоприятен, и продолжатся весной. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном партийном отделении, первыми участниками акции станут лесные регионы Сибири, Дальнего Востока и Северо-Западного федерального округа: Хабаровский, Забайкальский, Приморский, Красноярский и Алтайский края, Республики Алтай, Бурятия и Карелия, Амурская, Иркутская, Омская, Томская, Новосибирская, Архангельская и Новгородская области.
«От лесных пожаров пострадало более трех миллионов гектаров леса в Иркутской области, Красноярском и Забайкальском краях, Республиках Бурятии и Якутии. На их восстановление потребуются десятки лет. Мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить лес на территории страны. Осенью представители «Единой России» на всех уровнях начнут акцию по высадке лесов в регионах с благоприятным для этого климатом, а весной акция продолжится по всей стране. Всего планируется высадить более миллиона деревьев разных пород», - рассказал депутат Государственной Думы фракции «Единой России» Александр Якубовский.
По его словам, при высадке будут учитываться рекомендации Рослесхоза и местных лесничеств. «Чтобы лесовосстановление шло быстрее, необходимо принять во внимание множество факторов, в том числе климатические условия и подготовленность территорий. С учетом того, что посаженные вручную деревья требуют ухода, а в пострадавших лесах Сибири его невозможно обеспечить на должном уровне, Партия проводит акцию по посадке деревьев на территориях, подготовленных лесничествами – это участки размером не менее 20 гектаров, которые ранее пострадали от лесных пожаров и на них не проводилось восстановление лесов», - уточнил депутат.
«В дальнейшем «Единой Россией» будет проведена масштабная работа, которая позволит сохранить молодые деревья и предотвратить незаконные вырубки, которые во многом стали причиной пожаров, так как для их сокрытия массово поджигались огромные площади», - подчеркнул Якубовский.
Заместитель председателя Координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Егор Литвиненко добавил, что «На базе региональных отделений МГЕР по всей России уже открываются эко-волонтерские штабы».
«Высадка саженцев может проводиться только в два очень небольших периода времени – в апреле-мае и сентябре-октябре. Все остальное время мы будем проводить сбор заявок от активных и неравнодушных жителей, которые хотят озеленить свой регион. Также будут формироваться специальные отряды волонтеров, которые поедут восстанавливать леса, пострадавшие от пожаров. Они будут заниматься расчисткой: убирать, выкорчевывать, спиливать остатки растительности, которая не сможет самостоятельно восстановиться», - сказал он.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:10 Сегодня Увидеть Сахалин с высоты птичьего полета смогут посетители «Улицы Дальнего Востока»
- 09:20 Сегодня Четыре новые школы откроют на Сахалине к началу учебного года
09:40 Сегодня Сахалинский Чехов-центр поделился планами на предстоящий сезон
- 10:10 Сегодня Больше 2,8 тысяч человек получают военную пенсию в Сахалинской области
10:47 13 Августа Островитян зовут на мероприятия в рамках Дней Эрмитажа
- 11:00 14 Августа Автобусный маршрут № 21 будет ездить по-другому в Южно-Сахалинске
- 12:00 15 Августа В Яблочном автомобилист сбил пешехода и скрылся
11:40 15 Августа Художественные сокровища России покажут сахалинцам
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?