На улице Украинской в Южно-Сахалинске перенесут остановку

Автобусную остановку на улице Украинской областного центра временно перенесут. Изменения вступят в силу уже сегодня, 19 августа, и коснутся маршрутов № 63 и № 4. Такая необходимость продиктована капитальным ремонтом улицы, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу агентства по развитию города.

В администрации областного центра постарались предусмотреть временную остановку так, чтобы это было наиболее удобно местным жителям. От переулка Энергетиков она сместится севернее, в район дома № 24а по улице Украинской.

- Сейчас там обустроили большую площадку, отсыпали. Для 63 маршрута эта остановка будет конечной, поэтому предусмотрено пространство для разворота габаритного общественного транспорта. В то же время маршрут №4 будет осуществлять там посадку и высадку пассажиров, а затем продолжит следовать привычным маршрутом, - отметили в МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска».

В целом на маршрутах движения общественного транспорта изменения не скажутся. Пассажиров просят отнестись к временным мерам с пониманием. Кроме того, в случае выявления нарушений в работе автобусов и маршрутных такси граждане могут сообщиться об этом в диспетчерскую отдела мониторинга МКУ по телефону 51-00-51.