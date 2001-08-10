Около 150 южносахалинцев бесплатно проверили своё здоровье

Узнать больше о своем здоровье можно было в городском парке Южно-Сахалинска в эти выходные. Здесь, в стеклянном павильоне, с 11:00 до 16:00 развернули полноценный диагностический комплекс, дополнили его два мобильных смотровых кабинета, расположившихся на улице — там можно было пройти флюорографию и сразу получить результаты, а также маммографию или посетить гинеколога. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на городскую мэрию.

Внушительным оказался и спектр обследований в стеклянном шатре. Прием вели терапевты и узкие специалисты. На первом этапе у посетителей брали кровь для анализа на холестерин и сахар, измеряли рост, вес, внутриглазное давление и снимали показатели работы сердечно-сосудистой системы. В случае, если эти исследования дали тревожный сигнал — здесь же можно было пройти полноценное ЭКГ, УЗИ сосудов шеи и другие узкие процедуры.

- Кроме того, все желающие могли провериться на ВИЧ-инфекцию, на гепатиты — эти обследования анонимны. А по заключению терапевта, после всех процедур первого этапа, направляются на второй. К сожалению, по-прежнему не так много молодежи проходит диспансеризацию, в большей степени это люди среднего возраста и пожилые. Мы приглашаем на обследование всех желающих, как здесь, в парке, так и в медицинские учреждения города, - отметила Галина Марунчак, заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники № 4 Южно-Сахалинска.

Жителей и гостей областного центра приглашают пройти диспансеризацию — сделать это можно не только в медучреждении по прописке, но и в других поликлиниках областного центра. Помимо этого, в следующее воскресенье, 25 августа, всех желающих специалисты снова примут в стеклянном павильоне городского парка им. Ю. А. Гагарина, а на неделе прием проведут и в школах Южно-Сахалинска. Подробное расписание выездной диспансеризации можно узнать на сайте администрации Южно-Сахалинска.