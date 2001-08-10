Около 150 южносахалинцев бесплатно проверили своё здоровье
Узнать больше о своем здоровье можно было в городском парке Южно-Сахалинска в эти выходные. Здесь, в стеклянном павильоне, с 11:00 до 16:00 развернули полноценный диагностический комплекс, дополнили его два мобильных смотровых кабинета, расположившихся на улице — там можно было пройти флюорографию и сразу получить результаты, а также маммографию или посетить гинеколога. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на городскую мэрию.
Внушительным оказался и спектр обследований в стеклянном шатре. Прием вели терапевты и узкие специалисты. На первом этапе у посетителей брали кровь для анализа на холестерин и сахар, измеряли рост, вес, внутриглазное давление и снимали показатели работы сердечно-сосудистой системы. В случае, если эти исследования дали тревожный сигнал — здесь же можно было пройти полноценное ЭКГ, УЗИ сосудов шеи и другие узкие процедуры.
- Кроме того, все желающие могли провериться на ВИЧ-инфекцию, на гепатиты — эти обследования анонимны. А по заключению терапевта, после всех процедур первого этапа, направляются на второй. К сожалению, по-прежнему не так много молодежи проходит диспансеризацию, в большей степени это люди среднего возраста и пожилые. Мы приглашаем на обследование всех желающих, как здесь, в парке, так и в медицинские учреждения города, - отметила Галина Марунчак, заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники № 4 Южно-Сахалинска.
Жителей и гостей областного центра приглашают пройти диспансеризацию — сделать это можно не только в медучреждении по прописке, но и в других поликлиниках областного центра. Помимо этого, в следующее воскресенье, 25 августа, всех желающих специалисты снова примут в стеклянном павильоне городского парка им. Ю. А. Гагарина, а на неделе прием проведут и в школах Южно-Сахалинска. Подробное расписание выездной диспансеризации можно узнать на сайте администрации Южно-Сахалинска.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:10 Сегодня Увидеть Сахалин с высоты птичьего полета смогут посетители «Улицы Дальнего Востока»
- 09:20 Сегодня Четыре новые школы откроют на Сахалине к началу учебного года
09:40 Сегодня Сахалинский Чехов-центр поделился планами на предстоящий сезон
- 10:10 Сегодня Больше 2,8 тысяч человек получают военную пенсию в Сахалинской области
10:47 13 Августа Островитян зовут на мероприятия в рамках Дней Эрмитажа
- 11:00 14 Августа Автобусный маршрут № 21 будет ездить по-другому в Южно-Сахалинске
- 12:00 15 Августа В Яблочном автомобилист сбил пешехода и скрылся
11:40 15 Августа Художественные сокровища России покажут сахалинцам
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?