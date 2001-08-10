Молодёжный образовательный форум «КорсакоV» подошёл к концу
Молодёжный образовательный форум «КорсакоV» завершился на Сахалине. Он объединил более 60 участников из Корсаковского района, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного агентства по развитию молодежи.
В течении двух дней участники слушали лекции, проходили тренинги и мастер-классы. Корсаковцы изучили инструменты влияния и самопрезентации, прошли мастер-классы по ораторскому мастерству, разработали план работы на год и многое другое. Авторами образовательной программы стали тренеры из Самары и Казани.
- Ребята увидели, какие инструменты позволяют управлять общением, поняли, как достигать результатов в публичной речи. Научились создавать внешнюю уверенность и поняли, что делать для того, чтобы ощущать ее внутри. У нас было много практики, ребята активно участвовали и надеюсь, все методы помогут им в жизни, - отметил эксперт Руслан Хоменко.
Кроме насыщенный 20-ти часовой программы лекций и мастер-классов ребята прошли подготовку волонтёрского сопровождения мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Форум «КорсакоV» стал первым муниципальным центров по подготовке добровольцев этого события.
- На форуме я постаралась дать огромный заряд мотивации как личной, так и командной, дала методики и техники работы мозгового штурма, взаимодействие с командой. Вместе мы разобрали сферы деятельности сконцентрировались на важных и реальных проектах, а также построили план работы муниципального центра по подготовке добровольцев к 75-летию Великой Победы, - добавила эксперт Гульфия Мутугуллина. - Такой формат, как ваша форумная кампания «ОстроVa», - это уникальная практика. Когда молодёжь попадает в сферу единомышленников - им не надо доказывать кому-то что-то. Им комфортно рядом и они «на одной волне», а значит, вопрос безопасности отходит на второй план и мозг уже готов делать большее и максимально включатся в процесс обучения.
Молодежные образовательные форумы проходят на Сахалине ежегодно в рамках региональной форумной кампании «Остроvа». В этом году образовательные площадки уже состоялись в Курильске, Охе, Углегорске, Южно-Сахалинске, Поронайске. Они охватили более 700 человек.
Отметим, до конца 2019 года на Сахалине состоится еще несколько форумов. В плане организаторов посетить Макаров, Смирных, а также еще один визит в областной центр. Кроме этого, состоится региональный форум «Остроvа», который соберет представителей всех районов области.
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