Россиян хотят штрафовать за перекуры на работе

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на ТАСС.

Компаниям, согласно документу, советуют размещать "курилки" вне территории предприятия. В туалетах, коридорах и на лестницах установить детекторы дыма. Также советуют на территории предприятия разместить информационные стенды касательно вреда курения, а на рабочих местах - запретительные знаки.

Министерство здравоохранения также советует компаниям осуществлять софинансирование медикаментозной терапии по лечению зависимости от табака, а также включить подобное лечение в пакет ДМС. В ведомстве также считают, что сократить число курящих сотрудников поможет и система штрафов.

Так, предприятия имеют возможность определить формы поощрительных мер для справившихся с вредной привычкой, а также штрафных санкций для курящих.

В местах общего пользования, а также холлах предлагается создать альтернативы перекуров - к примеру, разместить тарелки с фруктами или создать зоны для занятий спортом. Также обозначено предложение по организации различных конкурсов и соревнований.

Важно также выявлять курящих сотрудников, давать им краткий совет о том, как победить вредную привычку, а также выделить кабинет по оказанию помощи работникам в борьбе с курением.

Ведомство также выступает с инициативой применять цифровые технологии, например, разработать мобильное приложение или группу в мессенджере с целью оказать помощь работникам в их борьбе с курением. За общение в данном приложении или чате должен отвечать специальный медицинский работник. Начало корпоративной программы в компании рекомендуется ознаменовать стартовым мероприятием или акцией.