Тихоокеанское
информационное агентство
20 Августа 2019
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Пересечение улиц Вокзальной и Буюклы закроют в Южно-Сахалинске 18 августа
18:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске думают, где поставить бюст Есенина

Департамент архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска просит жителей областного центра выбрать одно из предложенных мест возможного размещения бюста русского поэта Сергея Есенина.

На сегодняшний день определены два места в районе улицы Есенина: северо-западнее Комсомольской (где вскоре будет разбит парк-сквер имени поэта) и на пересечении с Горького (южнее строящегося спорткомплекса). Свой выбор можно сделать с помощью опроса, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

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