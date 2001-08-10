Во время гастромарафона островитяне съели больше 300 кг морепродуктов
Шеф-повара из десяти городских заведений общественного питания, участвующих в марафоне «Дары морей», приготовили для своих гостей более 300 килограммов блюд из лосося, камбалы и кальмара. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации ЮЖно-сахалинска.
Как отмечают представители ресторанов, кафе и отделов кулинарии, фестивальные блюда пользуются большим успехом у посетителей. Так, например, только в гастробаре Yummy южносахалинцы заказали свыше 250 порций блюд из специального меню, в ресторане «Сайгон» - около 260 порций, в «Рыбе моей мечты» - 109, а в ногликском кафе «Барeastа» - более 85 порций.
Напомним, первый гастрономический марафон стартовал в Южно-Сахалинске 1 августа в рамках фестиваля «Остров-рыба». До конца месяца горожане могут попробовать кулинарные новинки по цене не более 350 рублей. Список участников размещен на официальном сайте мэрии в разделе «Остров-рыба 2019».
Внести свою лепту и расширить разнообразие рецептов блюд из рыбы могут и южно-сахалинские кулинары-любители, приняв участие в конкурсе «Отчаянные домохозяйки», который состоится 7 сентября в рамках гастрономического фестиваля «Остров-рыба». Прием заявок продлится до 2 сентября. Ознакомиться с условиями конкурса можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Там же опубликована форма заявки.
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