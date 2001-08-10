Четыре новые школы откроют на Сахалине к началу учебного года

На Сахалине к началу учебного года откроются четыре новые школы. Об этом стало известно на традиционной августовской педагогической конференции, которая состоялась сегодня в южно-сахалинской гимназии №3, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Накануне на педсовете более 500 представителей педагогического сообщества и органов власти обсудили важнейшие аспекты развития отрасли. По словам врио губернатора, приоритетами на ближайшие три года станут обеспечение доступности дошкольного образования для детей до трех лет и ликвидация второй смены в школах. Также стоят задачи по переходу на цифровые технологии и по привлечению кадров.

Решение ключевых задач национального проекта «Образование» в первую очередь обеспечит строительство новых объектов. Уже в наступающем учебном году ребят встретят три школьных пристройки: к СОШ №26, гимназиям №1 и 3 в Южно-Сахалинске. К 1 сентября распахнет свои двери большая школа на 800 мест в Долинске. Также в этом учебном году откроется школа-детский сад на 90 мест в селе Тунгор Охинского района.

Сейчас возводятся еще девять объектов образования. Это школы в Корсакове, Макарове, Смирных, Северо-Курильске, селах Кировское Тымовского района и Рейдово Курильского района. Большая школьная стройка развернулась в Южно-Сахалинске: возводится пристройка к СОШ №6, к завершению идет строительство школ в планировочном районе Луговое и селе Дальнем. Кроме того, планируется начать возведение новых объектов образования в Ногликах и Шахтерске, пристроек к СОШ №19 и 30 в областной столице.

За пять лет на Сахалине и Курилах должно появиться 14 новых детских садов и 26 школ. Это позволит создать более 12 тысяч новых учебных мест.

– Это большая цифра, но она не может нас не радовать. Президент и глава области поставили задачу – последовательно перевести на обучение в одну смену все островные школы, – отметила министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова. – У нас не должно оставаться школьных зданий в ветхом состоянии. Новые объекты будут соответствовать всем требованиям сегодняшнего дня.

Одно из главных новшеств наступающего учебного года – центры образования «Точка роста», которые откроются на базе 15 сельских школ в рамках нацпроекта «Современная школа». Ребята смогут осваивать программы цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. Кроме того, на Сахалине продолжится развитие сети детских технопарков – «Кванториумов».

По традиции на областном августовском педсовете поприветствовали молодых специалистов. В новом учебном году в островных образовательных учреждениях начнут работать более 150 начинающих педагогов.

Полина Коряжнова в этом году получила диплом учителя начальных классов в Сахалинском государственном университете. В сентябре она встретится со своим первым классом в сельской школе села Раздольного в Корсаковском районе.

– Как и многие девочки, в детстве я мечтала быть учителем. И вот мечта стала реальностью. Я училась по целевому направлению, а специализацию выбрала, потому что очень люблю детей, – поделилась Полина Коряжнова. – Мне кажется, для молодого специалиста важны удобный рабочий график, возможность расти профессионально и, конечно, достойная зарплата и жилье.

На педагогической конференции глава региона сообщил, что сейчас разрабатывается механизм обеспечения жильем педагогических работников по аналогии с тем, что уже действует в сфере здравоохранения.

Кроме того, молодые специалисты получают подъемные. Для выпускников со средним профессиональным образованием выплата составляет от 232 до 290 тысяч рублей, с высшим – от 310 до 387 тысяч рублей. Для молодых учителей действует надбавка к зарплате в размере 40%. Для сельских педагогов должностной оклад и ставка заработной платы повышается на 25%.