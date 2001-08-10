В Южно-Сахалинске на трех перекрестках с пр. Мира три ночи подряд будут наносить разметку. Дорожные службы приступят к работам по нанесению «вафельницы». Их будут проводить ночью - с 23.00 до 3.00. В этот период перекрестки будут закрыты для движения, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.

Так, 21 августа наносить разметку будут на перекрестке пр. Мира - ул. Хабаровская, 22 августа - на перекрестке пр. Мира - ул. Пограничная, 23 августа работы пройдут на перекрестке пр. Мира - ул. Емельянова.