Память Игоря Фархутдинова и его команды почтили в Южно-Сахалинске
На Сахалине вспоминают трагически погибших Игоря Фархутдинова и его коллег. В этот день 16 лет назад авиакатастрофа на Камчатке унесла жизни 20 человек – сотрудников администрации Сахалинской области и членов экипажа. Церемония памяти сегодня, 20 августа, прошла на территории мемориального комплекса Воскресенского собора в областном центре. Участие в ней приняли родные и близкие погибших, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, представители органов власти и общественности, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Литию по усопшим отслужил епископ Южно-Сахалинский и Курильский Аксий. Собравшиеся почтили память Игоря Фархутдинова и сотрудников областной администрации, трагически погибших в авиакатастрофе на Камчатке, минутой молчания.
Напомним, вертолёт Ми-8, летевший из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск, потерпел крушение 20 августа 2003 года возле горы Опала. На его борту находились губернатор Игорь Фархутдинов и сопровождавшие его руководители и сотрудники различных структур администрации Сахалинской области. Они направлялись в служебную командировку.
Игорь Фархутдинов был губернатором Сахалинской области с 1996 по 2003 год и внес значительный вклад в развитие региона. Во многом благодаря его усилиям удалось запустить крупнейшие нефтегазовые проекты на шельфе с участием иностранных инвесторов, которые сегодня являются гарантом экономической стабильности Сахалина и Курил. Было положено начало газификации острова, активно строились дороги, новые здания и сооружения.
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