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15:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Глистов обнаружили в сахалинской рыбе
На прошлой неделе специалисты Россельхознадзора в рамках госзадания провели 1308 исследований. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ходе лабораторных испытаний получено 79 положительных результатов. Так, в 59 случаях выявлены гельминты в рыбе (в неживом виде), в 11 исследованиях мяса говядины обнаружены несоответствия по показателям: (водородный показатель, реакция с сернокислой медью, проба варкой, реакция с формалином, пероксидаза, а также обнаружены E.coli), в 1 пробе молока выявлено несоответствие по показателю жир, в 1 пробе помета от птицы обнаружены яйца аскаридий, 4 пробы почвы не соответствовали по минеральному составу, в 1 исследовании соскоба с кожи собаки обнаружен золотистый стафилококк, в 2 пробах фекалий от собаки обнаружены яйца токсокар.
Результаты исследований внесены в информационную систему «Веста», центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, региональные управления ветеринарии субъектов и иные ведомства.
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