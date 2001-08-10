Глистов обнаружили в сахалинской рыбе

На прошлой неделе специалисты Россельхознадзора в рамках госзадания провели 1308 исследований. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе лабораторных испытаний получено 79 положительных результатов. Так, в 59 случаях выявлены гельминты в рыбе (в неживом виде), в 11 исследованиях мяса говядины обнаружены несоответствия по показателям: (водородный показатель, реакция с сернокислой медью, проба варкой, реакция с формалином, пероксидаза, а также обнаружены E.coli), в 1 пробе молока выявлено несоответствие по показателю жир, в 1 пробе помета от птицы обнаружены яйца аскаридий, 4 пробы почвы не соответствовали по минеральному составу, в 1 исследовании соскоба с кожи собаки обнаружен золотистый стафилококк, в 2 пробах фекалий от собаки обнаружены яйца токсокар.

Результаты исследований внесены в информационную систему «Веста», центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, региональные управления ветеринарии субъектов и иные ведомства.