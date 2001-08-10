Сахалинцы отправились на фестиваль творческих сообществ

На фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» отправились сахалинцы. Он пройдет в Крыму впервые и соберет около 4500 молодых представителей культуры и искусств, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное агентство по делам молодежи.

Накануне туда отправилась делегация из 16 человек. Это сахалинские актёры, журналисты, дизайнеры, модельеры, архитекторы, художники, авторы и исполнители собственных песен. На протяжении недели они будут посещать различные мастер-классы, интерактивные площадки, концерты. Кроме этого, фестиваль станет площадкой кастингов различных телеканалов, продюсерских центров, образовательных учреждений и других творческих организаций.

- Я очень рада, что еду туда. Ожидания большие – посмотреть на других, себя показать, набраться опыта и новых знакомств. Мне кажется, что «Таврида» – это площадка для реализации актерских способностей, очень много кастингов там проходит. Например, пару месяцев назад, когда проходил форум «Таврида», там был бесплатный набор в киношколу Никиты Михалкова. Любой человек, который туда едет, может самореализоваться, - поделилась представительница делегации Алла Кохан.

Ядро фестиваля – 8 арт-кварталов – тематических креативных пространств под открытым небом с собственной инфраструктурой, жители которых общаются, участвуют в мероприятиях и работают над арт-манифестами.

Программу арт-кварталов разрабатывали эксперты, молодые профессионалы и заслуженные деятели культуры. Партнерами фестиваля стали лидеры креативной индустрии – лейблы, студии, продюсерские центры, образовательные организации в сфере культуры и искусств и многие другие.

- Это отличная возможность для наших ребят показать себя, научиться чему-то новому. На фестивале также пройдет грантовый конкурс. Сахалинские ребята могут получить серьезную материальную и экспертную поддержку на развитие своих творческих проектов. У нас уже есть победители с форума «Таврида». Например, молодой архитектор из Холмска Эрнест Суютбеков в этом году представил там свою идею и получил на ее реализацию 3 миллиона рублей, - отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Егор Умнов.

Фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» является частью арт-кластера «Таврида», в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» (проводится с 2015 года) и стационарный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида» (завершение строительства запланировано на 2022 год).

Поучаствовать в различных форумах могут все желающие представители молодежи. Однако, чтобы попасть на образовательную площадку необходимо подать заявку и пройти отбор. В этом году регистрация на форумы проходит в информационной системе «Молодежь России».