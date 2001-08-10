Учителей хотят освободить от излишней административной нагрузки
В «Единой России» перед началом учебного года подготовят предложения по решению проблемы избыточной отчетности педагогов. Свои инициативы сможет направить любой желающий через сайты региональных отделений «Единой России» до 28 августа. А 4 сентября планируется обсудить их с участием всех профильных ведомств, экспертов, представителей родительского сообщества на федеральной дискуссионной площадке «Благополучие человека», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального патийного отделения.
«Антибюрократическая учительская инициатива» – это народный проект, в котором заинтересованы все – и педагоги, и родители, и учащиеся. Необходимо установить четкий перечень документов, в разработке и ведении которых участвуют учителя, а также определить, кто отвечает за остальные акты. С помощью региональных дискуссионных площадок Партии собираются различные предложения по уменьшению нагрузки на работников образования, связанной с составлением ими планов, отчетов, ответов на разнообразные информационные запросы», - первый замсекретаря генерального совета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина.
Она также напомнила, что «Единая Россия» уделяет много внимания вопросам строительства новых школ, спортивных площадок, безопасной и комфортной среды, в которой обучаются дети.
«Но как бы ни важны были стены, гораздо важнее то, как в школе работают с детьми. Необходимо избавить учителя от непрофильной нагрузки, от бумажной работы, которая «связывает ему руки», не дает возможности самосовершенствоваться, уделять больше внимания образовательному процессу», - считает Баталина.
«Во время встреч с гражданами, в ходе личных приемов депутаты регулярно сталкиваются с жалобами на излишнюю бумажную загруженность учителей, большое количество отчетности, которая отвлекает от учебного процесса. Более 80% учителей связывают усложнение работы в школе именно с ростом отчетности и бюрократической нагрузки. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. При этом федеральные власти не могут повлиять на распределение нагрузки среди учителей – это полномочия региональных и муниципальных органов», – отметила первый замсекретаря Генсовета «Единой России».
Баталина также подчеркнула, что если где-то и намечается процесс сокращения количества сопроводительных документов, то он идет крайне медленно. Парламентарий добавила, что по итогам будут подготовлены предложения по изменению нормативной базы как на федеральном, так и на региональном уровне.
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