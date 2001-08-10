Тихоокеанское
информационное агентство
21 Августа 2019
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11:05, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Путина просят наградить бортпроводницу, которая помогла спастись людям при крушении Ан-24

Вице-спикер совета федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак выступил с предложением наградить бортпроводницу самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» Елену Лапуцкую. 27 июня она спасла 43 пассажира самолета, потерпевшего крушение в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск. Соответствующее обращение он направил президенту России Владимиру Путину, передает ТИА "Острова" со ссылкой пресс-службу областного отделения партии.

«Геройский поступок бортпроводницы самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» Елены Лапуцкой, которая спасла из горящего самолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы, достоин награды. Безусловно, такие случаи необходимо отмечать на государственном уровне», – уверен Турчак.

«Желаю Елене Лапуцкой скорейшего выздоровления и возвращения в профессию», – заключил вице-спикер Совфеда.

Напомним, 27 июня 2019 года самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» из-за отказа двигателя совершил жесткую посадку в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск, и врезавшись в здание очистных сооружений, загорелся. Бортпроводница Елена Лапуцкая в одиночку сумела быстро открыть аварийные двери и помогла людям выбраться из салона. Благодаря этому, никто из 43 пассажиров не погиб. Командир корабля и бортмеханик погибли сразу, второй пилот покинул самолет через аварийный люк горящей кабины.

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